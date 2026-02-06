В Петербурге пресекли торговлю человеческими биоматериалами из морга больницы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы раскрыли схему нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга Санкт-Петербурга для проведения опытов коммерческими компаниями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующий патологоанатомическим отделением больницы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По данным полиции, руководство одной из городских больниц "за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших". В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. "Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников", - пояснила представитель МВД.

Правоохранитьные органы выяснили, что коммерсантам-исследователям разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Также зафиксированы случаи подмены тел умерших - чтобы "случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности".

По собранным полицейскими материалам ГСУ СК по Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки) и 291 УК РФ (дача взятки).

Криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга.