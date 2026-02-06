Поиск

В Петербурге пресекли торговлю человеческими биоматериалами из морга больницы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы раскрыли схему нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга Санкт-Петербурга для проведения опытов коммерческими компаниями, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующий патологоанатомическим отделением больницы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По данным полиции, руководство одной из городских больниц "за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших". В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. "Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников", - пояснила представитель МВД.

Правоохранитьные органы выяснили, что коммерсантам-исследователям разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Также зафиксированы случаи подмены тел умерших - чтобы "случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности".

По собранным полицейскими материалам ГСУ СК по Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки) и 291 УК РФ (дача взятки).

Криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга.

Петербург МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8341 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });