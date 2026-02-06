Четыре человека погибли в ДТП на рязанском участке трассы М-5 "Урал"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Грузовик и легковая машина столкнулись в пятницу в Рязанской области на 378-м километре автодороги М-5 "Урал", погибли четыре человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, примерно в 17:30 в Шацком районе произошло столкновение легкового автомобиля SsangYong и грузового автомобиля Shacman. В результате происшествия водитель автомобиля SsangYong и три его пассажира скончались на месте происшествия, говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Рязанской области, по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.