Думский комитет призвал детально прописать контроль за операциями лиц, связанных с инсайдерами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении законопроект о реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации, но указал на необходимость доработать механизм отслеживания операций родственников инсайдеров и других связанных с ними лиц.

Отзыв комитета на законопроект (№1075257-8) опубликован в пятницу в электронной базе данных парламента.

"Комитет предлагает более детально подойти к вопросу осуществления контроля за операциями связанных с инсайдерами лиц (например, родственников)", - говорится в заключении.

Помимо этого, комитет считает, что формулировки инсайдерской информации и манипулирования рынком нуждаются в дополнительной проработке в части оценочных критериев. Также комитет предлагает расширить контрольные функции ЦБ в части установления единого порядка предоставления участниками организованных торгов и инсайдерами необходимой для контроля информации, а также в части определения единых критериев для информации, включаемой в перечни инсайдерской информации юридических лиц, и для сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайда и манипулирования рынком.

Законопроект был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в ноябре 2025 года. Реформа расширяет перечень сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд; заключенные с ЦБ соглашения по делам об инсайде станут конфиденциальными; регулятор получит полномочия по уточнению состава корпоративных списков инсайдерской информации; выстраивается система, в рамках которой все участники финансового рынка - от инсайдеров до эмитентов и профессиональных участников - будут обязаны выявлять и пресекать случаи злоупотреблений. Вместо приостановки торгов инструментами регулятор сможет только приостанавливать участие в торгах конкретного участника, допустившего нарушения.

Госдума планирует рассмотреть законопроект 10 февраля в первом чтении, при этом рассмотрение корреспондирующих поправок в КоАП и УК намечено на 26 февраля.