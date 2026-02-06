Поиск

Названы победители национальной литературной премии "Слово"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Церемония награждения победителей национальной литературной премии "Слово" прошла в пятницу в театре на Малой Бронной.

Награды в номинациях вручаются в двух категориях - "Мастер" (старше 27 лет) и "Молодой автор" (18-27 лет).

Победителями в номинации "Проза" стали писатель Захар Прилепин с романом "Тума" (в категории "Мастер") и - в категории "Молодой автор" - Варвара Заборцева с книгой "Береги косу, Варварушка".

Премию в номинации "Поэзия" в категории "Мастер" вручили поэту, писателю, литературоведу и педагогу Игорю Волгину за сборник "Прикосновенный запас", а в категории "Молодой автор" - Амиру Сабирову за поэму "Ноябрь".

Гран-при премии вручили режиссеру, председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову.

Победителями в номинации "Драматургия" стали писатель Юрий Поляков со сборником пьес "Ангел влияния" (в категории "Мастер"), а также Рената Насибуллина с пьесой "Цветок папоротника" (в категории "Молодой автор"), поставленной в Туймазинском государственном татарском драматическом театре.

В номинации "Художественный перевод" в категории "Мастер" премию вручили Марине Калюбакиной за перевод с аварского языка трагедии "Хунзахская ханша: Трагедия" Залму Батировой, а в категории "Молодой автор" - Анжелике Эверстовой за перевод с якутского языка произведения Натальи Харлампьевой "Прозрачное письмо".

Победителем в номинации "Литературная критика" назван творческий коллектив "Литературной газеты", а премию "За выдающиеся достижения в прозе и документальной литературе" присудили посмертно писателю Александру Бушкову, умершему в прошлом году.

Победителями в номинации "Документальная литература" стали Святослав Рыбас и Екатерина Рыбас за книгу "Сталин: Немыслимая судьба" (в категории "Мастер") и Дмитрий Корнилов за книгу "Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК"(в категории "Молодой автор").

Кроме того, были вручены несколько премий в специальных номинациях. Так, в спецноминации "Редактор художественной литературы" отметили Алексея Портнов, а в спецноминации "Книжный иллюстратор" - Кирилла Руднева.

В начале церемонии помощник президента РФ, председатель - 1-й секретарь правления Союза писателей России Владимир Мединский зачитал приветствие главы государства Владимира Путина. В нем президент РФ отметил, что в настоящее время "на базе Союза писателей России проходит консолидация отечественного писательского сообщества, формируется литературный процесс, соответствующий масштабам эпохи".

"Отрадно, что среди произведений, попавших в финал, - книги о специальной военной операции. Читателям важно слышать живое слово писателя о наших героях, их мужестве и силе характера", - говорится в приветствии.

25 декабря 2025 года был объявлен короткий список финалистов премии, в который попали 53 автора (с 47 работами) в шести номинациях. Всего на соискание премии было подано 5 тыс. 050 работ из 81 региона страны, а также из 11 зарубежных стран, в том числе Германии, США, Ирландии, Франции.

Национальная литературная премия "Слово" учреждена в 2024 году Российским книжным союзом и Союзом писателей России при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Литературная газета Рената Насибуллина Александр Бушков Владимир Мединский
