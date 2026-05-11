Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спускают вниз

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили туристов на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, в данный момент их спускают вниз, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье вечером в МЧС сообщили, что на Эльбрусе, на высоте 5 тыс. 100 м, застряли двое туристов. К ним на помощь выдвинулись десять спасателей, было задействовано три единицы техники.

В ведомстве добавили, что работу спасателей осложняют минусовая температура и метель, и уточнили, что туристы не регистрировали свой маршрут.