Многоквартирный дом загорелся в Астрахани

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в многоквартирном жилом доме в Советском районе Астрахани, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"ЧП произошло по улице 2-я Степная, 28. Пожар в многоквартирном жилом доме на общей площади 150 квадратных метров" - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 22:48 (21:48 по Москве) возгорание удалось локализовать.

К борьбе с огнем привлечены 23 человека, задействовано 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.