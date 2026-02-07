Поиск

Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины в отношении сотрудничающих с Ираном стран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, но воздержался от их немедленного введения.

"Начиная с даты вступления в силу настоящего приказа, дополнительная адвалорная ставка пошлины, например 25%, может быть введена на импортируемые в Соединенные Штаты товары, которые являются продукцией любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги у Ирана", - говорится в указе, который публикует Белый дом.

Указ наделяет госсекретаря и министра торговли США полномочиями совместно определять, какие страны подпадают под указанные критерии. Решать, "в какой степени следует применять" дополнительный тариф, главы Госдепа и Минторговли будут совместно с управлением торгового представителя США и министерством внутренней безопасности.

"Если правительство Ирана или другой зарубежной страны, на которую распространяется действие настоящего приказа, предпримет значительные шаги для урегулирования чрезвычайной ситуации в стране (...) и в достаточной степени согласуется с Соединенными Штатами в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики, я могу изменить этот приказ", - отмечает Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что планирует ввести пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

"Начиная с этого момента, любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в середине января в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп Госдеп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области

Мужчина погиб при атаке БПЛА на машину в Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 февраля

Дело о халатности возбуждено в Петербурге после убийства мальчика

В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

 В России в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%

Росстат оценил в 1,0% рост ВВП РФ в 2025 г. после 4,9% в 2024 г.

Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

 Безработица в РФ в декабре выросла до 2,2% с минимальных 2,1% в ноябре

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,7% ВВП

В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

 В 2025 году больше половины въездного турпотока в России пришлось на туристов из КНР

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8342 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });