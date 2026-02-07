Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины в отношении сотрудничающих с Ираном стран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, но воздержался от их немедленного введения.

"Начиная с даты вступления в силу настоящего приказа, дополнительная адвалорная ставка пошлины, например 25%, может быть введена на импортируемые в Соединенные Штаты товары, которые являются продукцией любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги у Ирана", - говорится в указе, который публикует Белый дом.

Указ наделяет госсекретаря и министра торговли США полномочиями совместно определять, какие страны подпадают под указанные критерии. Решать, "в какой степени следует применять" дополнительный тариф, главы Госдепа и Минторговли будут совместно с управлением торгового представителя США и министерством внутренней безопасности.

"Если правительство Ирана или другой зарубежной страны, на которую распространяется действие настоящего приказа, предпримет значительные шаги для урегулирования чрезвычайной ситуации в стране (...) и в достаточной степени согласуется с Соединенными Штатами в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики, я могу изменить этот приказ", - отмечает Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что планирует ввести пошлины в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

"Начиная с этого момента, любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в середине января в соцсети Truth Social.