Часть Корсаковского морпорта подтопило штормом на юге Сахалина

Работников эвакуировали

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Часть территории Корсаковского морского торгового порта (крупнейший порт Сахалинской области) и участок автодороги подтопило в результате шторма в море при прохождении циклона на юге Сахалина, работники эвакуированы, сообщили в администрации Корсаковского муниципального округа.

"В результате прохождения циклона и вызванной им нагонной волны на территории Северного пирса Корсаковского порта произошло подтопление части автомобильной дороги по ул. Вокзальной. Опасный участок на улице Вокзальной сразу был перекрыт, автобусные маршруты скорректированы в объезд данного участка", - говорится в сообщении.

Работников порта эвакуировали, угрозы подтопления жилых домов в районе данного участка нет, отметили в администрации.

Там заявили, что начнут расчистку подтопленного участка дороги сразу после окончания циклона.

Как сообщалось, Сахалин в пятницу оказался под влиянием циклона, который принес метели и штормовой ветер на юг острова. Из-за шторма в Татарском проливе закрылась паромная переправа Холмск-Ванино между Сахалином и материковой частью России. Были закрыты участки дорог на юге Сахалина и на юго-западном побережье, прервано автобусное сообщение между Южно-Сахалинском и восемью районами острова. В субботу метели начали стихать, дороги почти везде открыли, автобусное сообщение из Южно-Сахалинска возобновилось.

Корсаковский морпорт является крупнейшим в регионе, принимает до 80% грузов, идущих на Сахалин, обеспечивает свыше 90% всего контейнерного оборота региона, на южном погрузрайоне ежегодно обслуживается более 25 тыс. пассажиров (морские перевозки между Сахалином и Курильскими островами).

