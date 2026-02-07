Российские военные заявляют о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, группировки "Центр", "Запад" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО, сообщили в субботу представители пресс-центров группировок.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Верхней Терсы, Маломихайловки, Левадного, Криничного, Ровного и Покровского", - сообщил представитель пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов.

По его словам, в зоне ответственности группировки "Восток" украинская армия потеряла более 455 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки, буксируемую гаубицу, 14 автомобилей, склад материальных средств, три станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления БПЛА.

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Новоегоровка, Красный Лиман и Дробышево, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его данным, за сутки в зоне действий группировки "Запад" уничтожены до 180 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины "Козак", 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета, восемь наземных робототехнических комплексов, 16 дронов, 36 тяжелых боевых квадрокоптеров, 39 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Грузское, Гришино, Новоалександровка и Шевченко, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Уничтожено свыше 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказал он.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев сообщил, что подразделения улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Липовки, Константиновки, Славянска, Краматорска и Петровского.

"За сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены три антенны связи, два терминала Starlink, поражены 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

Подразделения группировки "Север", по словам начальника пресс-центра Ярослава Якимкина, нанесли поражение механизированной бригаде, штурмовому полку ВСУ и бригаде Нацгвардии в районах населенных пунктов Хотень, Ярополье и Покровка. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Нескучного и Графского.

В зоне действий группировки армия Украины потеряла свыше 195 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склады материальных средств ВСУ.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка и Новоданиловка Херсонской области. Украинские силы за сутки потеряли здесь до 35 военнослужащих, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, уничтожен склад материальных средств, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Александр Чумашкаев.