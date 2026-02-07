Возгорание на предприятии в Тверской области ликвидировано

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на предприятии Конаковского округа в Тверской области ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание", - приводятся слова Королева в телеграм-канале регионального правительства.

В результате инцидента никто не пострадал, производство предприятия не пострадало, добавил он.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало, что российские военные прошлой ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Тверской областью.