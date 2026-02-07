Пожар начался на предприятии в Тверской области в результате атаки БПЛА

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пожаре на предприятии вследствие отражения атаки БПЛА.

"Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Мною Дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте", - приводятся слова Королева в телеграм-канале регионального правительства.