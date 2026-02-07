Женщина погибла в Запорожской области от удара украинского дрона

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Женщина погибла в селе Бурчак (Запорожская область) в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника по территории частного домовладения в селе Бурчак Михайловского муниципального округа погибла женщина 1961 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.