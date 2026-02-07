Теплоснабжение восстановлено для всех потребителей Смоленска

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы по устранению последствий крупной коммунальной аварии на тепловых сетях филиала АО "РИР Энерго" - компании "Смоленская генерация" - завершены в Смоленске, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Теплоноситель подан во все 313 многоквартирных дома и 31 социальный объект. Для того, чтобы батареи во всех домах стали теплыми, требуется наладить внутридомовые системы. Этим сейчас занимаются управляющие компании, для оперативного реагирования привлечены дополнительные бригады", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, прорыв на теплосети произошел в Смоленске в ночь на 6 февраля. В результате, по данным региональных властей, было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения подпали порядка 40 тыс. жителей.

По факту аварии на тепломагистрали в Смоленске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, должностные лица филиала "РИР Энерго" ненадлежащим образом оказали коммунальные услуги собственникам и пользователям жилых и административных помещений Смоленска.