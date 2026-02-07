Поиск

Теплоснабжение восстановлено для всех потребителей Смоленска

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы по устранению последствий крупной коммунальной аварии на тепловых сетях филиала АО "РИР Энерго" - компании "Смоленская генерация" - завершены в Смоленске, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Теплоноситель подан во все 313 многоквартирных дома и 31 социальный объект. Для того, чтобы батареи во всех домах стали теплыми, требуется наладить внутридомовые системы. Этим сейчас занимаются управляющие компании, для оперативного реагирования привлечены дополнительные бригады", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, прорыв на теплосети произошел в Смоленске в ночь на 6 февраля. В результате, по данным региональных властей, было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения подпали порядка 40 тыс. жителей.

По факту аварии на тепломагистрали в Смоленске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, должностные лица филиала "РИР Энерго" ненадлежащим образом оказали коммунальные услуги собственникам и пользователям жилых и административных помещений Смоленска.

Смоленск теплоснабжение восстановление
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгород повергся очередным ракетным ударам со стороны Украины

Брянская область атакована ракетами "Нептун" и HIMARS, двое пострадали

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

 Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Что произошло за день: суббота, 7 февраля

Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Первый год второй администрации Трампа

 Первый год второй администрации Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });