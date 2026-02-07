Уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии на теплосети в Смоленске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту крупной аварии на тепломагистрали в Смоленске, оставившей без отопления 40 тыс. жителей, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, ночью 6 февраля произошел прорыв трубопровода системы отопления. Должностные лица филиала АО "РИР Энерго", в нарушение требований федерального закона, ненадлежащим образом оказали коммунальные услуги собственникам и пользователям жилых и административных помещений города Смоленска.

В результате произошла авария, повлекшая отключение отопления более чем в 313 жилых объектах, в том числе жилых домах и социальных учреждениях.

Как сообщалось, прорыв на теплосети произошел в Смоленске в ночь на 6 февраля. В результате, по данным региональных властей, было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, семи медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения подпадают порядка 40 тысяч жителей.

В городе организованы пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева.

Губернатор Смоленской области указал на слабую организацию работы по устранению последствий аварии филиалом "РИР Энерго" - "Смоленская генерация".

Прокуратурой организована проверка в связи с аварией на тепломагистрали. По данным надзорного ведомства, теплоснабжение было приостановлено почти в 600 многоквартирных домах и социальных объектах в Ленинского и Промышленного районах города.