Российские военные сообщили об уничтожении 40 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад", "Южная" и "Восток" в течение суток в зоне спецоперации ликвидировали 40 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили пресс-центры группировок в воскресенье.

"Выявлено и уничтожено 33 пункта управления БПЛА", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его данным, сбито 13 беспилотников самолетного типа и 44 тяжелых боевых квадрокоптера украинской армии.

Как сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев, на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено пять антенн связи, два пункта управления БПЛА, поражено 29 блиндажей, укрытий и огневых точек с личным составом ВСУ.

За сутки в зоне действий группировки "Восток" уничтожено пять пунктов управления беспилотниками армии Украины, сообщил представитель группировки Михаил Герасимов.