Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в теракте против Алексеева

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вечером в субботу провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала (Владимира) Алексеева. Также главы государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву", - сказал он.

Ранее в воскресенье ФСБ РФ сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче России исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева. ФСБ опубликовала видео его задержания после выдачи ОАЭ. Продолжается розыск организаторов преступления.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест исполнителя покушения на генерал-лейтенанта.

В минувшую пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что неизвестный пытался застрелить в Москве Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Расследование дела взято на контроль в столичной прокуратуре.