Пожар в магазине в Ставрополе локализован

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели остановили распространение огня при пожаре в магазине в Ставрополе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

"Пожар в магазине "Ампер" по продаже аккумуляторных батарей локализован на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС сообщалось, что, предварительно, пожар возник в магазине стройматериалов на улице Доваторцев. Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работают 57 человек и 15 единиц техники.