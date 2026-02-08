Поиск

Пожар в магазине в Ставрополе локализован

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели остановили распространение огня при пожаре в магазине в Ставрополе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

"Пожар в магазине "Ампер" по продаже аккумуляторных батарей локализован на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС сообщалось, что, предварительно, пожар возник в магазине стройматериалов на улице Доваторцев. Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работают 57 человек и 15 единиц техники.

Ставрополь Ставропольский край МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ

Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

 Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано

Подозреваемый в покушении на Алексеева прибыл в конце 2025 г. в Москву по заданию спецслужб Украины

ФСБ опубликовала видео задержания исполнителя покушения на Алексеева после выдачи ОАЭ

 ФСБ опубликовала видео задержания исполнителя покушения на Алексеева после выдачи ОАЭ

Губернатор сообщил об атаках на Белгород с применением восьми ракет

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд

В ОАЭ задержали исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Теплоснабжение нарушено у 80 тысяч жителей Белгорода
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8349 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });