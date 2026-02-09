Поиск

В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в РФ штамме COVID-19

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Штамм COVID-19 Стратус остается доминирующим в РФ, на него приходится около 99% новых случаев заболевания, вариант BA.3.2, отличающийся значительным числом мутаций и потенциальным признаком иммунного ускользания, в РФ не выявлен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG* (Stratus, Стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG* также является доминирующим в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в мире с ноября 2024 года начал циркулировать вариант BA.3.2 - это линия SARS-CoV-2, являющаяся производной от BA.3. "По данным ВОЗ, BA.3.2 была выделена как вариант, требующий мониторинга, на фоне значительного числа мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания", - уточнили в ведомстве.

"По результатам мониторинга в Российской Федерации (по данным VGARus) линия BA.3.2 не выявлена. Кроме того, его циркуляция в мире остается очень ограниченной, и выявляется он в основном в Западно-Тихоокеанском регионе", - добавили в Роспотребнадзоре.

