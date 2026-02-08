Поиск

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, сообщает сайт Кремля.

"Обсужден ход подготовки к предстоящему в конце февраля заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" отмечает, что Лукашенко и Путин обсудили время и сроки проведения Высшего Госсовета, "повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России".

Также президенты "обсудили в разговоре ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов". "Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе", информирует "Пул Первого".

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ

Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

 Генпрокуратура просит суд передать государству компанию-разработчика системы "Леонардо"

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано

Подозреваемый в покушении на Алексеева прибыл в конце 2025 г. в Москву по заданию спецслужб Украины

ФСБ опубликовала видео задержания исполнителя покушения на Алексеева после выдачи ОАЭ

 ФСБ опубликовала видео задержания исполнителя покушения на Алексеева после выдачи ОАЭ

Губернатор сообщил об атаках на Белгород с применением восьми ракет

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8349 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });