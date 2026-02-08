Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, сообщает сайт Кремля.

"Обсужден ход подготовки к предстоящему в конце февраля заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" отмечает, что Лукашенко и Путин обсудили время и сроки проведения Высшего Госсовета, "повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России".

Также президенты "обсудили в разговоре ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов". "Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе", информирует "Пул Первого".