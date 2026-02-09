Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Южных Курил

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано рано утром в понедельник в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в понедельник в 03:50 местного времени (воскресенье 19:50 мск) в Тихом океане с эпицентром в 55 км южнее села Малокурильское на о. Шикотан. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие на Шикотане ощутили силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.