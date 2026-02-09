Суд конфисковал более 160 млн рублей у организатора подпольных казино на Камчатке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Более 161 млн рублей, полученных от организации нелегальных азартных игр, конфисковали у 36-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края в понедельник.

Такое решение вынес Камчатский краевой суд, согласившись с доводами прокуратуры региона.

"Камчатский краевой суд признал доводы государственного обвинителя обоснованными и принял решение о конфискации у осужденной 161 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жительница краевого центра с января 2023 года по февраль 2024 года в составе преступной группы организовала и проводила азартные игры в трех нелегальных игорных заведениях, получив прибыль в размере более 161 млн рублей.

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2025 года признал женщину виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой), но отказал в конфискации полученного ею дохода.

Прокуратура оспорила решение суда первой инстанции, "доказав управленческую функцию женщины в организованной группе".