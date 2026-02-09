Российские военные уничтожили за сутки около 40 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Восток" сообщили в понедельник о ликвидации 37 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины в зоне спецоперации.

"Выявлено и уничтожено 30 пунктов управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его информации, также за сутки в зоне действий группировки сбито 26 беспилотников самолетного типа и 38 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил, что в зоне ответственности военных уничтожено семь украинских пунктов управления беспилотниками.

Ранее российские военные сбили 168 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в субботу.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по позициям армии Украины в 158 районах.

Также был установлен контроль над селом Сидоровка в Сумской области и селом Глушковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.