За ночь российские военные нейтрализовали 69 украинских БПЛА

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, 28 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 27 - над территорией Брянской области, пять - над территорией Белгородской области, три - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над территорией Калужской области, один - над территорией Астраханской области, один - над территорией Воронежской области.