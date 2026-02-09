Поиск

За ночь российские военные нейтрализовали 69 украинских БПЛА

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, 28 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, 27 - над территорией Брянской области, пять - над территорией Белгородской области, три - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над территорией Калужской области, один - над территорией Астраханской области, один - над территорией Воронежской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
