Житель Красноярского края осужден на 23 года за убийство школьницы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Красноярском крае признал жителя деревни Ушканска Ужурского района виновным в убийстве и надругательстве над семнадцатилетней школьницей, сообщает в понедельник пресс-служба краевой прокуратуры.

"С учетом личности мужчины, тяжести содеянного и вердикта присяжных суд назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и расходов, связанных со смертью дочери, в размере 6,1 млн рублей.

Мужчина признан виновным по пп. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как уточняют в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следствие и суд установили, что 23 ноября 2024 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения решил забить скот управляющего сельскохозяйственного предприятия, где работал скотником.

Сообщается, что мужчина пришел к загону с животными в усадьбе начальника. Встретив 17-летнюю дочь управляющего, он стал угрожать ей ножом. Завязалась борьба, девушка упала на землю.

"Фигурант палкой и черенком тяпки нанес потерпевшей множественные удары по голове, а также металлическим наконечником тяпки в область бедра. Когда девушка потеряла сознание, осужденный совершил в отношении нее иные действия сексуального характера", - отмечается в релизе.

Суд установил, что смерть девушки наступила в результате острой кровопотери.

Отмечается, что с учетом жизненного опыта и трудового стажа в свиноводстве, фигурант знал, что свиньи питаются и животной пищей, однако оставил потерпевшую в бессознательном состоянии с кровотечениями в области головы и бедра в загоне со свиньями и скрылся с места преступления.

Кроме того, мужчина похитил телефон потерпевшей, который сжег у себя в печи.

Как сообщалось, 23 ноября тело 17-летней девушки нашли в загоне для скота со следами укусов свиней в деревне Ушанка Ужурского района.

Первоначально по факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Однако позже следователи заподозрили в причастности к гибели школьницы соседа.