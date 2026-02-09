Пострадавшие при нападении в Уфе студенты идут на поправку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Состояние студентов медицинского университета, пострадавших в результате нападения подростка в Уфе, улучшается, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Пациенты, пострадавшие во время происшествия в общежитии, идут на поправку. В больницах по-прежнему находятся пять человек. Трое в состоянии средней степени тяжести, двое - легкой степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в субботу, 7 февраля, в Уфе 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Пять из шести пострадавших были доставлены в городские больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а" ч. 2 ст. 105 (Убийство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Кроме того, заведено дело о халатности.

По информации посольства Индии в РФ, среди пострадавших четверо индийских студентов. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что родственникам пострадавших иностранных студентов будет оказана помощь в приезде в Россию.