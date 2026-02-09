Для аэропорта Калуги отменили ограничения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Калуги "Грабцево" отменили запрет на прием и отправку самолетов, сообщает Росавиация.

Перерыв в работе предприятия продолжался больше десяти часов. Ограничения вводили из соображений безопасности.

По данным онлайн-табло, в аэропорту задерживаются два рейса авиакомпании "Азимут". Прибывающий из Минеральных Вод рейс задержан на час, до 14:45 по Москве, отправляющийся в Петербург - до 15:25 по Москве (должен был вылететь в 14:45).