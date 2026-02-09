Всемирный конгресс соотечественников планируется провести осенью 2027 года в Москве

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Следующий, IX Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, планируется провести в Москве осенью следующего года, сообщил "Интерфаксу" директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.

"Подготовка идет, конкретная площадка прорабатывается - имеем в виду провести Всемирный конгресс в Москве осенью 2027 года", - сказал Овечко в интервью "Интерфаксу".

"Мы постоянно взаимодействуем со Всемирным координационным советом российских соотечественников, являющимся главным исполнительным органом конгресса. В ходе регулярных встреч и контактов обсуждаются все актуальные вопросы жизни зарубежной диаспоры", - пояснил он.

Как отметил в интервью агентству Овечко, работа с соотечественниками "остается одним из приоритетов российской внешней политики", а деятельность МИД РФ на этом направлении "носит прозрачный и сугубо культурно-гуманитарный характер, ведется в тесном взаимодействии с конструктивно настроенными общественными объединениями".

По словам директора ДРС, российская дипломатия уделяет системное внимание вопросам, на решение которых есть запрос у российских диаспор и проживающих за рубежом соотечественников.

"Речь идет не просто о помощи в частных случаях, а о реализации целостной государственной политики, направленной на обеспечение интересов россиян", - указал Овечко.

Среди таких "универсальных" вопросов, возникающих вне зависимости от страны проживания соотечественников, Овечко привел запрос на сохранение национально-культурной и языковой идентичности, защиту прав и интересов сограждан - когда дипломаты оказывают россиянам прямую юридическую и административную поддержку, борьбу с дискриминации по языковому, национальному или культурному признаку, развитие образовательных и гуманитарных связей - в частности, содействие программам квотного образования в российских вузах, а также "обеспечение россиян информационной связью с Родиной".

"Отдельно отмечу, что МИД России, загранучреждения, правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова ведут постоянный мониторинг положения общин во всех странах мира. Это позволяет выделить как общие для диаспоры вопросы, так и специфику проблем, характерных для отдельно взятых государств, а после - оперативно адаптировать работу применительно к новым вызовам. Результаты мониторинга регулярно докладываются в правительство Российской Федерации", - пояснил Овечко.