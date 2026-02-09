Поиск

Кандидату в зампреды Нижегородского облсуда грозит лишение статуса судьи

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородскому судье, планировавшему занять должность заместителя председателя Нижегородского областного суда, грозит лишение статуса за нарушение антикоррупционного законодательства.

"По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова, Высшая квалификационная коллегия судей направила материалы в отношении Фомина Виктора Юрьевича в Генпрокуратуру России для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В пресс-службе также отметили, что Высшая квалификационная коллегия судей в понедельник отказала Фомину в рекомендации на должность зампредседателя Нижегородского областного суда.

В 2017 году Фомин был назначен судьей Нижегородского районного суда. Позже перешел на работу в областной суд.

