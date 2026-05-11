Что произошло за день: понедельник, 11 мая

Расширение антироссийских санкций ЕС и Великобритании, ситуация в Бодайбо на фоне аварии на водозаборной станции, обсуждение Россией безвизового режима еще с тремя странами

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило, что ВСУ в течение суток предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли более 6,9 тыс. ударов беспилотниками. Российские военные сообщили о строгом соблюдении ими режима прекращения огня.

- Евросоюз расширил санкции в отношении России и внес в список 16 физических лиц и семь организаций. Великобритания включила в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц. В их числе - начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

- В руководстве ЕС планируют обсудить в мае возможность ведения переговоров с Россией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

- Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

- Водозабор в иркутском Бодайбо планируют восстановить 12 мая после аварии, произошедшей в воскресенье: ледоходом на реке Витим вынесло плавучую водозаборную станцию на берег. В город доставили авиацией более пяти тонн воды.

- В Грузии избрали нового патриарха - им стал митрополит Шио (Муджири). Интронизация состоится 12 мая.

- "Спартак" обыграл "Рубин" в в предпоследнем туре чемпионата России по футболу. Футболисты ЦСКА одолели нижегородский "Пари НН" и прервали безвыигрышную серию.

