Крашенинников выступил за аккуратный подход к регулированию применения ИИ в сфере выборов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил за постепенный подход к регулированию применения искусственного интеллекта (ИИ) в избирательном процессе.

"Мне кажется, упоминать надо, но перебарщивать не надо. Надо очень аккуратно к этому относиться. Это же такая сущность, до конца не изведанная", - сказал Крашенинников в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В РоссииДепутат Горелкин предложил прописать в законах о выборах нормы об ИИЧитать подробнее

По его мнению, начинать следует с введения общих терминов, как, например, это было в отношении цифрового рубля. "Вначале мы внесли понятие об объекте, потом еще, еще, еще. И потом уже, когда время стало проходить, практика появилась, можно было идти дальше", - отметил Крашенинников.

Тема законодательного регулирования применения ИИ на выборах стала актуальной в последнее время. В частности, об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ранее сказал в интервью "Интерфаксу".

"Важная сфера, где требуется регламентировать применение ИИ, - это выборное законодательство", - сказал он и отметил, что "в прошлом году уже были случаи, когда незаконную агитацию пытались оправдать использованием нейросетей, и чтобы этого снова не происходило, нужен закон".

По мнению экспертов, на выборах в Госдуму в 2026 году могут широко использоваться нейросети и ИИ. Называются некоторые возможные области применения, такие как прогнозирование результатов выборов, анализ предпочтений избирателей, анализ массивов данных СМИ. В августе 2025 года в Госдуму группой депутатов от парламентской оппозиции был внесен законопроект о регулировании использования ИИ при создании агитационных материалов на выборах.

Павел Крашенинников
