На космодроме Восточный устраняют неполадки после пуска в декабре

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На стартовом комплексе для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный проводятся работы по устранению замечаний после пуска ракеты в конце декабря 2025 года, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

"На стартовом комплексе "Союз-2" космодрома Восточный проводятся работы по устранению замечаний, которые были выявлены в ходе обследования технологического оборудования после проведенного 28 декабря 2025 года пуска ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2", - говорится в сообщении.

Там провели замену чехлов стартовой системы и кабель-заправочной мачты, а также восстановили работоспособность освещения кабины обслуживания. "Выполнена промывка заправочных коммуникаций системы заправки высококонцентрированным пероксидом водорода", - сказано в сообщении.

Полностью послепусковые работы должны завершиться во втором квартале 2026 года.

"В соответствии с годовым графиком на СК "Союз-2" также проводится демонтаж систем измерений для отправки на поверку", - сообщили в Центре.

28 декабря 2025 года ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 по Москве с двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками.