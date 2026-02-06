Поиск

Введение уголовного наказания за продажу сим-карт без привязки к IMEI одобрено к I чтению

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект № 1120723-8 о введении уголовной ответственности за продажу сим-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства без привязки к IMEI телефона.

Законопроект дополняет главу 28 "Преступления в сфере компьютерной информации" УК новой статьей 274(6) об ответственности за неисполнение обязанности по включению в заключаемый с иностранным гражданином или лицом без гражданства договор об оказании услуг связи сведений об идентификаторе пользовательского оборудования, например, мобильного телефона (IMEI), в котором будет использоваться сим-карта, указанная в таком договоре.

За это предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 180 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Уголовная ответственность будет наступать в случае, если нарушитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 4 статьи 13.29 КоАП и если деяние повлекло причинение крупного ущерба (свыше пяти миллионов рублей), предусматривает законопроект.

Кроме того, он предлагает ввести новые квалифицирующие признаки, такие как "совершение преступления с использованием своего служебного положения; из корыстной заинтересованности; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в статьи 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и 138 "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" УК.

Законопроект разработан совместно с законопроектом № 1120721-8 об усилении административной ответственности за отдельные нарушения при оказании услуг связи.

