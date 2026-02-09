Володин подтвердил рассмотрение нового антифрод-пакета 10 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет Думы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении пакета поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством и на защиту россиян от преступных посягательств, сообщил через пресс-службу спикер палаты Вячеслав Володин после заседания Совета Думы.

Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов. Они предусматривают в том числе дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в сети Интернет от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин; ввести обязательную маркировку международных звонков; дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий.

"Нам удалось переломить негативную тенденцию: правоохранительные органы впервые за последние годы фиксируют сокращение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. В 2025 году их стало на 11,8 % меньше, чем в предыдущем. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств - на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 42,2%. Это в том числе результат системной законодательной работы. Важно не снижать эффективности законотворчества, продолжать совершенствовать правовую базу, отвечая новым угрозам и ухищрениям кибермошенников", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.

Также в первом чтении депутаты обсудят законопроекты о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 КоАП и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 млн рублей.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, который направлен на совершенствование деятельности платежных агентов, в первую очередь с целью исключения нарушений, связанных с выводом похищенных денежных средств.