Отопление восстановили в доме в Казани, где обрушилась крыша

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В пятиэтажном доме по улице Беломорская, 71А в Казани, где в понедельник произошло обрушение крыши над двумя подъездами, полностью восстановили отопление, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

На данный момент ведутся подготовительные работы по ремонту крыши и ее обследованию проектной организацией.

Ранее сообщалось, что дом, в котором обрушилась крыша над двумя подъездами, был построен в 1964 году.

В результате инцидента никто не пострадал.