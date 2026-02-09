Отопление восстановили в доме в Казани, где обрушилась крыша
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В пятиэтажном доме по улице Беломорская, 71А в Казани, где в понедельник произошло обрушение крыши над двумя подъездами, полностью восстановили отопление, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.
На данный момент ведутся подготовительные работы по ремонту крыши и ее обследованию проектной организацией.
Ранее сообщалось, что дом, в котором обрушилась крыша над двумя подъездами, был построен в 1964 году.
В результате инцидента никто не пострадал.