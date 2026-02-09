Поиск

В Казани в пятиэтажке рухнула крыша над двумя подъездами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Казани в доме 71А по Беломорской улице над двумя подъездами обрушилась крыша, сообщает телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов города.

"Дом - пятиэтажная "хрущевка" 1964 года постройки. На месте - глава районов Владимир Жаворонков. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Начался ремонт.

В доме уже восстановили систему центрального отопления. Продолжаются работы по запуску отопления в двух пострадавших подъездах.

Казань Владимир Жаворонков
