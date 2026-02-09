В Казани в пятиэтажке рухнула крыша над двумя подъездами
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Казани в доме 71А по Беломорской улице над двумя подъездами обрушилась крыша, сообщает телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов города.
"Дом - пятиэтажная "хрущевка" 1964 года постройки. На месте - глава районов Владимир Жаворонков. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших. Начался ремонт.
В доме уже восстановили систему центрального отопления. Продолжаются работы по запуску отопления в двух пострадавших подъездах.