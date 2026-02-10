Поиск

Госдума рассмотрит в первом чтении новый антифрод-пакет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит комплекс новых мер по противодействию кибермошенничеству, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Совет Государственной Думы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении пакета дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству и защиту наших граждан от преступных посягательств", - привели ранее слова Володина пресс-служба Думы.

Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов. Они предусматривают, в том числе дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в сети Интернет от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин; ввести обязательную маркировку международных звонков; дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий.

Также в первом чтении депутаты обсудят законопроекты о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 млн рублей.

