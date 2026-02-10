ДВТП уточнила, что накануне в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов с углем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в понедельник на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань сошли с рельсов 25 вагонов с углем, ранее сообщалось о 10-ти, проинформировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП) во вторник.

"Допущен сход 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.

Ранее сообщалось, что 9 февраля около 21:00 (14:00 по Москве) на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае сошли с рельсов 10 вагонов с углем, 8 из них опрокинулись.

Всего в составе поезда был 71 вагон. Пострадавших нет.

СК России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на железной дороге по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).