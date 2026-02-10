Хинштейн сообщил о трех десятках БПЛА, сбитых над Курской областью за сутки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над регионом за 22 часа был сбит 31 беспилотник.

"Всего в период с 09:00 9 февраля до 07:00 10 февраля сбит 31 вражеский беспилотник различного типа", - написал он.

По его данным, по отселенным районам 32 раза била артиллерия. Беспилотники 14 раз за сутки сбрасывали взрывные устройства.

В результате атак на трассе Крупец-Рыльск Рыльского района был полностью уничтожен автомобиль. Погибших и пострадавших нет.