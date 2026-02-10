Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российским дипломатам в текущих условиях необходимо задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надёжного обеспечения национальной безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В условиях нарастающей турбулентности в мире, сложившейся в целом ряде регионов напряжённой и взрывоопасной ситуации в полной мере востребована активная, конструктивная и консолидирующая роль российской дипломатии. Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надёжного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания её законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны", - говорится в поздравлении президента по случаю Дня дипломатического работника, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

Путин отмечает, что "безусловным приоритетом, как и прежде, остаётся дальнейшее укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов". "При этом весьма актуальна задача углубления партнёрского взаимодействия с государствами мирового большинства в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основанного на принципах верховенства международного права, равной и неделимой безопасности", - подчеркивает глава государства.

"И конечно, высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, научных и культурных достижений России, формированию объективного образа нашей страны в мировом информационном пространстве", - говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что "сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений министерства иностранных дел на всех направлениях будут и впредь работать творчески, энергично и инициативно".

Президент пожелал российским дипломатам новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы - доброго здоровья и долголетия.