Два человека погибли в Запорожской области в результате атаки украинских дронов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ на частный дом и автомобиль, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате атаки БПЛА по частному сектору села Водяное (Каменско-Днепровский муниципальный округ) от полученных ранений погиб мужчина. (...)Также в результате атаки на гражданский автомобиль на автодороге в направлении города Васильевка погиб еще один мужчина", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Из-за атаки украинских БПЛА Каменско-Днепровский округ частично остался без электроснабжения, ведутся восстановительные работы.