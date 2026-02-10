РФ ждет от стран ядерного клуба ответственности и недопущения проявлений ядерной гонки

Накануне в МИД Турции заявили, что Анкара будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если ядерное оружие появится у других стран региона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что все ядерные державы будут вести себя ответственно и не дадут повода для начала гонки ядерных вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если ядерное оружие появится у других стран региона.

"Мы, конечно, обратили внимание на это заявление, но главное, мы считаем, что все страны ядерного клуба будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки", - отреагировал представитель Кремля.

Он также назвал существующий режим нераспространения ядерного оружия краеугольным камнем безопасности в этой области.