Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Зализничное в Запорожской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается вглубь украинской обороны и взяла пол контроль поселок Зализничное в Запорожской области, заявили в Минобороны России.

В течение суток группировка нанесла удары по трем бригадам, четырем полкам и двум батальонам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, "противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", сказано в сообщении.

Также Минобороны сообщило об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и местам сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 139 районах", - сказано в сообщении.

За сутки ПВО сбила четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 72 БПЛА самолетного типа.

Группировки войск "Центр", "Запад", "Север" и "Южная" за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Гулево, Доброполье, Новый Донбасс, Сергеевка, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области", - сообщило Минобороны.

По его данным, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер и два автомобиля.

В течение суток подразделения группировки "Запад" также заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, а подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю.

