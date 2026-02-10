Транскам открыли для движения всех видов транспорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии после расчистки дороги, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 14:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали было приостановлено в полночь из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.