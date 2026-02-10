Один ж/д путь открыли для поездов в Хабаровском крае после схода вагонов с углем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Движение восстановлено по одному пути на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, где в понедельник сошел с рельсов грузовой поезд с углем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"В Ванинском районе завершены ремонтные работы на одном из железнодорожных путей. В 21:06 по местному времени (14:06 по московскому) 10 февраля организовано реверсивное движение составов", - говорится в сообщении.

Два восстановительных поезда и ремонтные бригады Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) продолжают работы по ликвидации последствий схода вагонов.

Ранее сообщалось, что 9 февраля на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском 25 вагонов с углем сошли с рельсов, 21 из них - с опрокидыванием.

Поезд состоял из 71 вагона. Пострадавших нет.

СК России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на железной дороге по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).