Фигурантка дела о покушении на генерала Алексеева заочно арестована в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Замоскворецкий суд заочно арестовал Зинаиду Серебрицкую, которая проходит по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили в суде.

Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента ее задержания на территории России.

В Алексеева стреляли 6 февраля у дома на Волоколамском шоссе. Генерал был ранен. По факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

8 февраля было объявлено о задержании подозреваемого исполнителя преступления Любомира Корбы и предполагаемого соучастника Виктора Васина. 10 февраля по этому делу был задержан сын Васина Павел. Серебрицкая, по данным ФСБ, также участвовала в подготовке преступления. Она уехала из России и здесь объявлена в розыск.