Движение поездов восстановлено в Хабаровском крае после схода вагонов с углем

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае восстановлено движение поездов, прерванное в понедельник после схода вагонов с углем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в среду.

"На аварийном участке с 07:00 по местному времени 11 февраля полностью завершены работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали два восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД.

Ранее сообщалось, что 9 января на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов с углем, 21 опрокинулся. Также были повреждены оба пути.

Поезд следовал в составе 71 вагона. Пострадавших нет.

СК России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на железной дороге по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).