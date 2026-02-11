Минприроды фиксирует снижение незаконных рубок леса в 4 раза за последние 5 лет

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды РФ фиксирует снижение незаконных рубок леса в России в 4 раза - с 1,1 млн кубометров в 2020 году до 280 тыс. в 2025 году, сообщил глава ведомства Александр Козлов, выступая в среду на заседании комитета по экологии и природным ресурсам Госдумы.

По его словам, ключевым результатом прошлого года стал полноценный ввод в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Переход на исключительно электронный документооборот позволил в разы сократить сроки оказания лесных государственных услуг, общее количество которых в прошлом году составило 5 млн. Во ФГИС ЛК интегрированы данные о почти 336 тыс. складов древесины и 36 тыс. производств. Все лесовозы обязательно оснащаются ГЛОНАСС, отметил министр.

По его словам, ежегодно лесное хозяйство и бизнес перед рубкой формирует 340 тыс. лесосек на площади более 1,7 млн гектаров - определение характеристик лесосек можно также вести с помощью дронов и искусственного интеллекта. "Такую возможность мы подтвердили в полевых условиях. Это позволит сократить в два раза себестоимость работ, получить достоверные первичные данные и бесшовно загружать в наши информационные системы. То есть существенно повысим производительность работ", - сказал Козлов.

Он также отметил, что по итогам прошлого года площадь лесовосстановления составила почти 1,4 млн гектаров, что в 1,4 раза превысило площадь, на которой лес вырублен или погиб.