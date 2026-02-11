Минпромторг готов снижать стоимость самолетов с учетом предложений Сбера и "Газпром нефти"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг и предприятия авиапрома работают над снижением стоимости новых гражданских самолетов, серийный выпуск которых ожидается с этого года, сообщил в Госдуме глава ведомства Антон Алиханов.

"Сейчас предприятия работают над оптимизацией затрат для снижения себестоимости и реализуют программу повышения производительности труда. Одновременно мы с коллегами по правительству оцениваем возможности расширения портфеля заказов на более длительный срок, чтобы спланировать конечную цену самолетов", - сказал министр.

"Мы провели подробную работу с "Аэрофлотом", с другими потребителями и существенно готовы снижать цену, вот той, фактически которая складывается на первой партии. Спасибо коллегам из Сбербанка, "Газпром нефти" - они нам помогают формировать новую финансовую модель под так называемую вторую партию самолетов", - добавил он.

Консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводили аудит гражданского дивизиона ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), писал "Коммерсантъ" в 2024 году. Решение об этом было принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых самолетов.