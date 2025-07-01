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Минпромторг планирует работать над снижением стоимости выпускаемых самолетов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует работать над удешевлением выпускаемых гражданских самолетов за счет снижения стоимости комплектующих, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"У нас после завершения сертификации (самолетов - ИФ) еще будет большая программа репрайсинга - то есть мы будем вести работу с нашими поставщиками комплектующих, чтоб они снижали цену, чтоб мы могли делать ее более конкурентоспособной внутри страны и на экспорт", - сказал Алиханов.

Также министр подтвердил необходимость корректировки Комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), которая отражает планы выпуска авиатехники отечественного производства. Ранее сообщалось, что изменения планируется внести до конца 2025 года.

"КПГА, скорее всего, надо будет корректировать - есть определенная сдвижка вправо, но это объективная реальность, вызванная сложностью задачи", - заявил Алиханов.

КПГА была принята в 2022 году и дважды претерпевала изменения. В действующей публичной редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, в том числе 592 бортов производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (142 SJ-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214, 14 Ил-96-300).

При этом, как сообщал глава "Ростеха" (контролирует ОАК) Сергей Чемезов, в этом году программа вновь может быть скорректирована "в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний". Как минимум предприятия ОАК должны выпустить к 2030 году 200 самолетов, говорил он журналистам.

Антон Алиханов Минпромторг РФ
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