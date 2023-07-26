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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

РФ намерена компенсировать разницу между себестоимостью и коммерческой ценой новых самолетов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - РФ планирует выделять субсидии на компенсацию разницы между себестоимостью новых гражданских самолетов и их коммерческой ценой, сообщил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы прекрасно понимаем, что выпуск первых самолетов экономически, конечно, превышает возможности авиакомпаний по этим ценам (по которым - ИФ) их покупать. Поэтому благодарим в первую очередь министерство промышленности и торговли за ту оказанную поддержку, которая позволяет разницу между высокой ценой первых самолетов до цены, которая приемлема для авиакомпаний, скомпенсировать (...) Тут роль государства - сдемпфировать эту разницу", - сказал Слюсарь журналистам в среду.

По его словам, такой механизм поддержки принципиально одобрен государством, "но непосредственно само администрирование на стадии согласования". "Это будет не только одно постановление, потому что мы будем идти по пути обоснования затрат", - добавил глава ОАК.

На вопрос, когда этот механизм может вступить в силу, он сказал: "Первый самолет, который будем сдавать заказчику, затраты собственно будем показывать Минпромторгу, чтобы оно рассчитывало эту разницу и субсидию". Речь идет о самолетах SSJ-NEW и МС-21 для "Аэрофлота", пояснил он.

По данным источника "Интерфакса", в мае в правительстве обсуждалось включение субсидий для компенсации разницы между себестоимостью производимых самолетов и стоимостью их поставки в бюджет 2024-2026 годов.

ОАК Объединенная авиастроительная корпорация Минпромторг Юрий Слюсарь
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